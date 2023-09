D’Agostino: «Dimarco? Uno dei più forti d’Europa in quel ruolo» Le parole dell’ex Udinese

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Gaetano D’Agostino, ha parlato delle convocazioni del ct Spalletti, elogiando anche l’esterno dell’Inter, Federico Dimarco.

LE PAROLE- «Romagnoli e Bastoni non li vedo bene insieme, sono mancini e il giropalla non lo vedrei molto fluido. Io vedrei bene più una coppia con Mancini. Vedremo che mezzala sarà messa vicino a Spinazzola, perché oggi per me Dimarco è uno dei più forti d’Europa in quel ruolo»

