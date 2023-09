Non ha dubbi Aldo Serena, l’ex Inter non condivide l’abbattimento di san Siro ed avanza una proposta per i nerazzurri

Continua a tenere banco il “caso” San Siro. Salvo clamorosi colpi di scena quello che prenderà parte sabato 16 settembre tra Inter e Milan sarà uno degli ultimi derby a disputarsi sotto i riflettori della Scala del calcio.

Le due formazioni meneghine sono infatti pronte a salutare il Giuseppe Meazza, procedendo quindi all’abbattimento dell’impianto sportivo. Una ipotesi, quest’ultima citata, che non sembra convincere l’ex nerazzurro Aldo Serena.

LE PAROLE – «Riflessione delle 12,15: fra pochissimi giorni qui ci sarà il primo derby della stagione». Ha spiegato su Twitter il classe 60. E ancora: «Ma come si può abbandonare uno stadio così? Rifarlo come il Santiago Bernabeu non sarebbe un gran cosa»

