Queste le parole di D’Agostino, l’ex Udinese parla del Milan durante una intervista rilasciata a TMW Radio.

Ecco le parole di Gaetano D’Agostino, ex giocatore dell’Udinese a TMW Radio sul Milan: “Sento parlare di Inter, Juventus, del loro mercato, ma il Milan credo sia la squadra da battere perché è campione in carica. E’ quella che sta lavorando meno a livello umorale ma progetta con consapevolezza. Credo che lotterà ancora per il titolo.“

Milanello

Sempre a TMW viene intervistato il vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro: “Vincere è difficile e confermarsi ancora di più. Lo scorso anno hanno fatto l’impresa, hanno giocatori giovani che in prospettiva cresceranno e questo è l’aspetto positivo. Invece il limite è che i rossoneri verranno affrontata da tutte le squadre con un’attenzione diversa perché saranno la squadra da battere. E poi ho qualche perplessità sull’attacco. Conterà molto la continuità di Leao.” Queste le sue parole.

