L’ex centrocampista Gaetano D’Agostino riapre la ferita e ricorda lo scudetto perso dall’Inter contro il Milan nel 2022

Gaetano D’Agostino, intervistato da Tmw Radio, si è espresso sullo scudetto vinto dal Milan contro l’Inter:

«Se Pioli a rischio non lo so. Lo è stato tempo fa ma poi si è ripreso e ha vinto pure uno Scudetto. Quando viene messo in discussione sa ribadire da par suo. Quando la catena di sinistra funziona, il Milan va».

