Il club nerazzurro ha ufficializzato i dettagli dell’accordo con la compagnia aerea che era stato già annunciato domenica prima della partita col Frosinone.

L’Inter con comunicato ufficiale sul proprio sito ha annunciato in cosa consiste la partnership con Qatar Airways: “FC Internazionale Milano è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Qatar Airways, che diventa l’Official Global Airline Partner del Club fino alla stagione 2025/26″.

I dettagli

“Questa partnership unisce due brand che condividono il prestigio, l’eleganza e la capacità di generare emozioni. L’identità del Club, caratterizzata dai valori di fratellanza e unione, si allinea così con la missione della compagnia aerea di unire il mondo attraverso il potere dello sport, simboleggiando l’eccellenza negli ambiti dell’aviazione e del calcio. L’accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi dell’Inter, e consente a Qatar Airways di rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea. […]“.

Sconti per i tifosi

“Per celebrare la partnership, il Privilege Club di Qatar Airways offrirà ai tifosi dell’Inter sconti fino al 12% sulle tariffe di volo per assistere alle gare del club nerazzurro allo Stadio San Siro. Sinonimo di lusso ed efficienza, la compagnia aerea sarà il principale partner di viaggio dell’Inter, accompagnando la squadra in occasione di tour e competizioni all’estero. Inoltre, il marchio Qatar Airways sarà presente a San Siro sui LED a bordocampo. L’accordo permetterà inoltre all’Inter di collaborare con la pluripremiata compagnia aerea per una partnership a livello di gruppo, che comprende l’Aeroporto Internazionale di Hamad (“Official Airport”), il Qatar Airways Privilege Club (“Official Frequent Flyer Programme’”), Qatar Airways Holidays (“Official Fan Travel Partner” in Qatar) e il Qatar Duty Free. In qualità di “Official Duty-Free”, Qatar Airways si propone di elevare i propri standard di lusso grazie a questa prestigiosa sponsorizzazione. Rinomato come icona di raffinatezza, il riconoscimento al Qatar Duty Free come il “Miglior Duty Free del mondo” testimonia il costante impegno verso l’eccellenza e la partnership con l’Inter rappresenterà un nuovo e importante traguardo per i clienti e gli stakeholder VIP”.

