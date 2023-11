Lisa Alborghetti ha presentato a DAZN la delicata partita contro la Juventus Women: le sue dichiarazioni

Lisa Alborghetti ha preso la parolaa Dazn Talks in vista del derby d’Italia femminile tra Juventus e Inter Women

«Privilegio poter giocare all’Arena Civica col Milan, stadio storico per il club e la città di Milano. Juventus? Le motivazioni arrivano da sole, ma una carica in più non fa mai male. Avendo magari un po’ d’esperienza ci sta mettere quella parolina in più. Tutte le partite sono fondamentali perché i tre punti contro Juventus e Milan valgono tre punti anche contro le altre. Si sta alzando il livello e sono contenta, significa che si sta investendo e ci si crede. Noi siamo molto affiatate. Normale che ci si debba adeguare al cambiamento, siamo sulla strada giusta. Gli errori ci possono stare, ma noi siamo molto unite. Siamo sul pezzo».

