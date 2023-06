A TMW Radio, Gaetano D’Agostino ha parlato così del momento in casa Juve.

D’AGOSTINO – «Credo che il malcontento di Vlahovic sia dovuto al fatto che quando un attaccante non segna va fuori di testa. Chiesa Lui è un giocatore offensivo, che ha una grande generosità dietro ma perde di lucidità. Sono due giocatori di grande valore, un’annata non dice nulla. Voler andare via dalla Juve vuol dire non avere le stesse idee dell’allenatore. Mancanza di idee in casa Juve? Per questo si vuole prendere Giuntoli. Per questo si è provato ad andare sull’usato sicuro».

