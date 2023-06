Juventus Women, le prime parole di Garbino: «Voglio tanti trofei qui». La neo fantasista bianconera rilascia le sue prime dichiarazioni

Prime parole da giocatrice della Juventus Women per Maelle Garbino che è stata ufficializzata oggi.

Maëlle’s message for the fans pic.twitter.com/lIPVzqyJR8 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) June 8, 2023

Così la francese ex Bordeaux: «Il mio messaggio è che sono emozionata di aver firmato per questo club. Spero di dare il mio contributo in campo e anche di portare la mia indole positiva. Voglio vincere molti trofei con la Juventus».

