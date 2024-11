Il Milan sogna in grande sul mercato e, tal proposito, il Club di Via Aldo Rossi pare abbia messo il nerazzurro nel mirino.

Contava vincere e il Milan l’ha fatto. Bando alle ciance, al bel gioco e ai fraseggi spettacolari. Vincere a Monza fa morale, aumenta le convinzioni dei giocatori in vista della delicata trasferta europea in quel di Madrid il prossimo martedì.

Il Milan ha traballato ancora in difesa, senza pagare dazio, e gli è bastato un gol di testa di Reijnders per sbancare Monza. I tre punti offrono l’opportunità ai rossoneri di ripartire, ancora una volta, per dare nuovo slancio a una stagione che è ancora troppo acerba per essere gettata via. Le gare contro Real Madrid e Cagliari diranno molto in tal senso.

Le fragilità del Milan

La vittoria non oscura tutti i mali, semmai li accantona in attesa di nuove conferme. Il Milan di Monza non ha brillato che i tifosi speravano che, al fischio finale, hanno però potuto festeggiare i tre punti. Si ci interroga su cosa manchi a questa squadra, se il mercato estivo è stato davvero esaustivo e se soprattutto in vista di alcune cessioni, alcune probabili e altre quasi certe, sia il caso di pensare già alle prossime mosse per rinforzare l’undici di Fonseca. Ovviamente il discorso vale anche per le seconde linee che, proprio contro il Napoli, hanno palesato difficoltà. Il Club di Via Aldo Rossi pare abbia ambizioni davvero importanti, le indiscrezioni in merito all’interesse del Milan per il nerazzurro ne è una vivida conferma.

Il colpo dai nerazzurri?

Il Milan dovrà risolvere i proprio problemi in difesa quanto prima, sia in campo in cui ancora non si nota la giusta solidità che è lecito aspettarsi da una squadra di vertice, sia in chiave mercato considerando le situazioni di alcuni rossonero. In particolare c’è il nodo Calabria che, a meno di clamorosi dietrofront, lascerà il Milan a parametro zero al termine della stagione. Al contempo occorre capire il destino di Tomori che sembra vivere sempre di più una parabola discendente. In questo contesto, scrive Milanlive.it, il Club di Via Aldo Rossi potrebbe muovere passi significativi per Scalvini che ormai è prossimo al rientro dall’infortunio. Per arrivare al nerazzurro sarebbe però indispensabile recuperare finanze dalla cessione di Tomori o Thiaw, entrambi ambiti in Premier.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Le ragioni di campo

Prima di pensare ai prossimi colpi di mercato è bene ricordare che il Milan ha in rosa quattro difensori solidi e di personalità. L’ultimo arrivo, Pavlovic, può diventare un vero e proprio baluardo della difesa. Non bisogna dimenticare Matteo Gabbia, convocato anche in Nazionale, e assenza che ha pesato non poco contro il Napoli. La sensazione è ce il Milan più di nuovi acquisti nel reparto arretrato, avrebbe solo bisogno di collaudare al meglio i giocatori di cui già dispone.

