Federico Chiesa al Milan? L’idea prende sempre più corpo, in particolare di uno scambio che avrebbe senza dubbio del clamoroso.

Nel mondo del calcio, i venti di mercato iniziano a spirare ben prima dell’apertura delle sessioni di trasferimento, con le squadre che lavorano instancabilmente per rafforzarsi e colmare le lacune evidenziate durante le competizioni. In questo scenario, il Milan emerge come protagonista di un potenziale colpo di mercato.

Dopo una serie di alti e bassi, il club rossonero si trova a un punto di riflessione, sia sul campo che nelle dinamiche gestionali, con l’obiettivo di ritrovare equilibrio e potenziare il proprio organico. Si prospettano scenari davvero clamorosi.

Una vittoria per ripartire

E’ un Milan decisamente allegriano quello che sbanca Monza ma, nonostante qualche paura di troppo nella prima frazione di gara arriva il quarto clean sheet stagionale che permette agli uomini di Fonseca di guardare al futuro decisamente con un umore migliore. La vittoria di Monza permette infatti di muovere la classifica e di non perdere contatto con chi attualmente precede il Milan in classifica e, al contempo, di partire per Madrid con uno stato d’animo senza dubbio differente e più sereno. Se sul campo i tre punti brianzoli danno sollievo a Fonseca, sul fronte pare prendere quota una trattativa che potrebbe portare a nuovi stravolgimenti in casa Milan.

Milan-Liverpool, prende quota lo scambio?

Tra Milan e Liverpool potrebbe prendere quota uno scambio che avrebbe senza dubbio dell’incredibile, soprattutto perché coinvolgerebbe uno degli uomini chiave di questo inizio di stagione. Il Liverpool – scrive Milanlive.it – potrebbe infatti considerare l’ipotesi di mettere sul piatto, esattamente come una pedina di scambio, Federico Chiesa per arrivare al proprio obiettivo: Reijnders. A dire il vero la prima opzione in casa Reds sarebbe Zubimendi ma, al momento, la possibilità che i baschi del Real Sociedad possano lasciare partire sono davvero basse, motivo per il quale potrebbe prendere quota lo scambio con il Milan per l’olandese.

Federico Chiesa

La posizione del Milan

Nonostante la chiara predilezione di Reijnders per il Milan, squadre di calibro del Tottenham, Liverpool e Manchester City sono state recentemente citate come interessate al centrocampista. Motivo per il quale il Club di Via Aldo Rossi ha urgenza di accelerare le contrattazioni per il suo rinnovo, opponendo così uno scudo forte e autorevole a ogni possibile attacco dall’estero. Il padre del 14 rossonero, ai microfoni del Telegraaf conferma tutto, chiarendo tutto sottolineando: “Siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto migliorato! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!“. Scatto Milan quindi che, nelle prossime settimane o magari anche prima, potrebbe mettere nero su bianco un vero e proprio “colpo di mercato”, blindando uno dei pilastri di questo inizio di stagione.

LEGGI ANCHE Morata a secco di gol, il Milan tenta il colpaccio per gennaio? Idea clamorosa

Leggi l’articolo completo Milan-Liverpool, sì ad uno scambio clamoroso? C’entra Chiesa: cosa trapela, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG