Leao e il Milan appaiono sempre più distante. Pare infatti che i rossoneri abbiano fissato il prezzo per la cessione.

Nelle ultime giornate, il cammino del Milan si è fatto accidentato, con prestazioni altalenanti che hanno portato a riflessioni e cambi strategici all’interno della squadra. Una questione particolarmente scottante riguarda il futuro di Rafael Leão.

Il suo talento è indiscusso ma, nonostante le sue doti, sta trovando meno spazio sul campo di quanto molti si aspettassero. In questo contestuale labirinto di incertezze, vediamo quali potrebbero essere gli sviluppi futuri per l’attaccante portoghese e per il club rossonero.

A Monza la terza panchina consecutiva

Leao, attaccante portoghese le cui prestazioni hanno illuminato lo stadio in più di un’occasione, vive un momento di profonda riflessione sul suo percorso con la maglia rossonera. Sebbene sia considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, le decisioni dell’allenatore Fonseca nelle ultime partite hanno inaspettatamente limitato il suo impiego, suscitando non poche domande sulla sua posizione all’interno della squadra. Questa situazione ha aperto un dibattito acceso su quale sarà il suo futuro. A Monza per il protoghese è arrivata la terza panchina consecutiva, Paulo Fonseca sulla panchina rossonera ha portato a un riallineamento delle gerarchie all’interno della rosa, mettendo Leao sullo stesso piano di altri giocatori offensivi come Noah Okafor o Samuel Chukwueze e relegandolo a una figura meno preponderante rispetto a Christian Pulisic.

Leao-Barcellona, il Milan fissa il prezzo?

Nelle ultime è circolata con insistenza la voce dell’interessamento del Barcellona per Rafa Leao. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano “Sport”, il Barça considera l’idea di avvicinarsi all’attaccante per l’estate 2025, sebbene sia condizionato dall’aspetto economico dell’operazione, ma a cifre ragionevoli e non certamente a quelle fissate dalla clausola rescissoria. Stando a quanto riportato da Milanlive.it, il Club di Via Aldo Rossi avrebbe già fissato il prezzo di vendita di Leao, chiedendo 100 milioni di euro. Cifra più bassa rispetto alla clausola di 175 ma ugualmente importante e, cosa più importante, pare non vorrebbe negoziare a cifre inferiori. Qualora i catalani dovessero pareggiare tale richiesta del Milan, la cessione potrebbe avvenire in tempi brevi.

Rafael Leao

Prospettive future

La situazione di Rafa Leao al Milan e il crescente interesse di club prestigiosi come il Barcellona aprono scenari di mercato intriganti per il futuro. Nonostante il calciatore rimanga un talento di alto profilo, la sua posizione attuale nel club rossonero potrebbe influenzare le dinamiche di un possibile trasferimento, con il Barcellona che osserva da vicino l’evolversi della situazione, sempre con un occhio attento al bilancio economico dell’operazione. La carriera di Leao è a un bivio, e i prossimi mesi potrebbero essere determinanti per comprendere quale maglia vestirà nel prosieguo della sua carriera, se continuerà a essere un pilastro per il Milan o se prenderà una nuova direzione, magari verso la Liga.

LEGGI ANCHE “Siamo in trattativa con il Milan”, c’è la conferma: ecco il “colpo” dei rossoneri

Leggi l’articolo completo Leao-Milan, sempre più crisi: già fissato il prezzo per la cessione?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG