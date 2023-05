Daily Mail – Inter, Adarabioyo per il dopo Skriniar. Il difensore inglese del Fulham ha stupito i nerazzurri

Daily Mail parla dell’interesse da parte dell’Inter per Adarabioyo:

Il calciatore è nel mirino del club nerazzurro come potenziale sostituto di Milan Skriniar dopo aver impressionato contro Erling Haaland, con l’ex difensore centrale del Manchester City che aprirebbe ad un trasferimento in Serie A. Il calciatore ha impressionato gli osservatori interisti per come il 25enne ha affrontato il temutissimo attaccante del Manchester City.

L’interesse per il ragazzo è nella fase iniziale, ma lui sarebbe disposto a trasferirsi nel campionato italiano. Il Fulham a gennaio ha usufruito di una clausola che ha permesso di allungare il contratto del calciatore fino al 2024

