De Palma (cronista ESPN) critica l’attaccante argentino: «Correa non sta rendendo nemmeno il 10% di Sanchez»

Vito De Palma, cronista di ESPN, ai microfoni di RedGol ha parlato di Correa:

“Simone Inzaghi voleva Correa, quell’attaccante argentino che non sta rendendo nemmeno il 10% di Alexis Sanchez in attacco. Forse il cileno non era destinato a giocare per 90 minuti, ma a quanto pare non è neanche così, perché in Francia sta facendo molto bene.

Ma anche come sostituto aveva fatto ottime cose. C’era un problema di soldi, perché aveva un contratto molto pesante con l’Inter, ma credo che neanche il mister fosse disposto a tenerlo. C’è stato un errore nel lasciarlo andare, perché in tante partite Alexis è stato il salvatore della squadra entrando dalla panchina. Ora quell’assenza è evidente”.

