L’ex difensore Daniele Daino ha voluto dire la sua sul momento stagionale che sta vivendo l’Inter di Simone Inzaghi

Intervistato da Sportitalia, Daniele Daino si è espresso così sull’Inter di Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «L’Inter è una delle squadre più attrezzate in Italia e tra le migliori in Europa. Simone Inzaghi è cresciuto nella gestione delle risorse tecniche e le forze di giocatori. L’eliminazione in Coppa Italia è avvenuta contro una delle squadre più in forma del nostro campionato, quale è il Bologna. Inzaghi sta maturando sempre di più come allenatore e questo lo rende uno dei migliori tecnici del nostro campionato».

L’articolo Daino esalta l’Inter: «Tra le migliori in Europa, Inzaghi è cresciuto nella gestione» proviene da Inter News 24.

