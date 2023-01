L’ex giocatore Daniele Daino parla su TMW Radio del Milan ma precisamente di Charles De Ketelaere, ecco cosa dice.

Ecco cosa dice Daniele Daino, l’ex calciatore parla a TMW Radio di Charles De Ketelaere e del Milan, ecco le sue parole: “Non è passato un mese. A calcio sa giocare, intravedo delle qualità importanti dal punto di vista tecnico, il problema è mentale. Un giovane deve crescere ma deve almeno far intravedere una crescita, che finora non ho mai visto. Non è una scommessa, è stato pagato tanto e non sta rispecchiando il valore che ha.“

Conclude così: “Se è stato pagato così, doveva essere già pronto ora. Capisco i primi due mesi, ora no. Il Milan avrebbe bisogno di uno che spacca la partita in quel ruolo. Mi chiedo quanto ancora dobbiamo aspettare. Tonali si vedeva che aveva la potenzialità per riuscire, perché c’era mentalmente il ragazzo. Qui non vedo un ragazzo che vuole imporsi”.

