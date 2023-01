Sono queste le parole dell’ex giocatore di Juventus e Inter, il brasiliano Hernanes che parla in una intervista a tuttojuve.com

In una intervista a tuttojuve.com sono queste le parole del brasiliano Hernanes sulla Juventus: “Il primo pensiero è che la Juventus e anche Allegri è tornata ad esser quella conosciuta da calciatore. Il mister, ad inizio stagione, sembrava molto nervoso e arrabbiato, ora invece è più tranquillo e disteso. La sua squadra difende bene, non prende gol, e con la qualità in suo possesso riesce sempre a far del male agli avversari. La Juve di oggi ha un’identità, e anche se non gioca bene riesce a portare a casa la vittoria“.

Conclude così parlando della prima parte di stagione dei bianconeri: “Sì, anche se inizialmente ero scettico. Perché la mia Juve era una squadra vincente, si era smarrita e doveva rimettersi solo sulla strada giusta. I giocatori sono cambiati, ma la mentalità è tornata ad essere quella di una volta. Sicuramente farà molto bene, sarà lì a giocarsi il titolo se il Napoli dovesse rallentare. Ma i partenopei, a mio avviso, sono più forti, completi e bilanciati.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG