Sono queste le parole dell’ex allenatore Gigi Cagni che su juentusnews24.com parla della Juventus e di Pogba.

Ecco le parole dell’ex tecnico Gigi Cagni che su juventusnews24.com discute della Juventus ma precisamente di Pogba: “La Juventus sta ricostruendo tutto e quindi per la vittoria, almeno sulla carta, diventa più difficile. Perché il Napoli ha un organico più forte, ha 22 giocatori che può sostituire con le stesse qualità. Parlare di pronostico è difficile, ma ha sicuramente dei vantaggi il Napoli. Pogba? Per quanto riguarda il discorso Pogba, non si riesce a capire come questi giocatori, che sono grandi campioni, non riescono a recuperare in fretta. Probabilmente non fanno tutto quello che dovrebbero fare. Ho visto la fotografia di lui in montagna, secondo me non è la cosa giusta da fare. Ma queste sono problematiche che devono risolvere nello spogliatoio.“

Conclude così: “Juventus e Milan sono le due squadre che possono controbattere il Napoli oggi. Non ci sono altre squadre che hanno potenzialità per farlo. Vedremo nel futuro, però ribadisco che il Napoli è quella che ha dimostrato più di tutte di meritare lo Scudetto. Adesso arriva il periodo più difficile per tutti, ci sono anche le coppe all’orizzonte.”

