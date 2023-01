Le parole di Luigi Cagni su Napoli Juve: «Il Napoli sa che la Juventus si chiude molto bene e fino ad ora ha preso pochi gol»

Luigi Cagni è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole.

Dopo le otto vittorie consecutive senza subire gol, il Napoli: che partita si aspetta venerdì?

«Il Napoli è chiaro che è la squadra più forte e ha l’organico più forte di tutti, su questo non ci sono dubbi. Ma il Napoli sa che la Juventus si chiude molto bene e fino ad ora ha preso pochi gol. Non potrà fare la stessa partita che ha fatto con l’Inter, in cui arrivava ai 30 metri bene e poi non concludeva mai. Dovrà cambiare assolutamente il modo di giocare».

Basterà la Juve vista finora per vincere al Maradona Qual è il suo pronostico?

«La Juventus sta ricostruendo tutto e quindi per la vittoria, almeno sulla carta, diventa più difficile. Perché il Napoli ha un organico più forte, ha 22 giocatori che può sostituire con le stesse qualità. Parlare di pronostico è difficile, ma ha sicuramente dei vantaggi il Napoli».

