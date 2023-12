Non ha dubbi l’ex giocatore Daniele Daino, la super rimonta dell’Inter contro il Benfica in ChampionsLeague ha un chiaro significato

Intervenuto a Sportitaliamercato l’ex calciatore Daniele Daino ha espresso la sua opinione sulla gara di ieri sera tra Benfica ed Inter. Ecco il commento sulla super rimonta dei nerazzurri.

BENIFICA-INTER – «Recuperare un 3-0 ti dà già l’idea della forza della squadra, addirittura stava per vincerla. Sono scesi in campo giocatori che non avevano una grande condizione, che si trova solo in partita. Va sottolineato il gol di Arnautovic, che se recupera fisicamente è un grande valore aggiunto».

L’articolo Daino incorona Inzaghi: «Rimonta col Benfica Vuol dire una cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG