Marko Arnautovic ha trovato ieri il tanto desiderato primo gol con la maglia dell’Inter contr il Benfica: il tributo del club

Tra i protagonisti in positivo di Benfica Inter di ieri sera c’è sicuramente Marko Arnautovic. L’austriaco, tornato in estate in nerazzurro dopo la sua prima esperienza da ragazzo nel 2010, ha trovato il tanto desiderato primo gol con la sua nuova maglia.

Attraverso il proprio profilo X ufficiale, il club nerazzurro lo celebra così: « Il primo gol in nerazzurro non si scorda mai ».

L’articolo Arnautovic, l’Inter lo celebra: «Il primo gol in nerazzurro non si scorda mai» – FOTO proviene da Inter News 24.

