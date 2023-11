Il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian è in prestito ai felsinei che possono acquistarlo a titolo definitivo anche se i nerazzurri hanno la recompra.

Giovanni Fabbian ha parlato del suo buon momento ma non solo al Corriere dello Sport. “Giocando molto meno è più facile (si riferisce al dato che indica che segna 1 goal ogni 49 minuti, ndr). Non sono uno che si limita a guardare certe cose, sono contento di aver segnato e di essere riuscito ad aiutare la squadra a vincere la partita, poi i dati sono quello che sono. Goal su errori dei portieri avversari? Non ascolto queste cose: io mi sono fatto trovare pronto, mi sono inserito poi l’importante è che il pallone sia entrato in porta“.

Sui primi goal in Serie A

“Entrambi belli, ognuno per un motivo diverso. Il primo è sempre il primo, ma tutti e due sono stati una grande emozione anche per i miei genitori che hanno fatto molti sacrifici per farmi giocare fin da quando ero piccolo”.

Crescita personale

“Il processo è stato graduale. È partito dalle giovanili dell’Inter, poi è proseguito alla Reggina in serie B, e ora qui a Bologna. Io cerco sempre di migliorarmi. È una cosa su cui mi sono allenato e su cui mi preparo. L’inserimento è una mia caratteristica che cerco di perfezionare in settimana”.

I meriti degli allenatori nella sua crescita

“Thiago Motta ha cresciuto un po’ in tutto, io sono giovane e devo imparare un sacco di cose, devo perfezionarmi anche nelle cose che so fare meglio. A fine partita dopo il Torino mi ha detto bravo. Da ogni allenatore c’è qualcosa da imparare. Inzaghi mi ha lasciato qualcosa, Thiago Motta mi ha lasciato e mi lascerà ancora altro. Sono io a dover prendere il meglio da quello che mi hanno insegnato”.

Differenze tra Serie B e Serie A

“La differenza tra una categoria e l’altra c’è: sicuramente l’intensità è diversa e cambia anche sotto l’aspetto fisico, ma se uno dimostra di esserci con il lavoro e la dedizione ci può stare”.

