Dal Belgio dicono che l’esterno del Club Brugge Tajon Buchanan è stato comprato dall’Inter per 15 milioni di euro

Possibile colpo di scena in ottica calciomercato per l’Inter: addirittura associata al grido “è fatta”, per quanto la stagione dei nerazzurri non sia ancora finita.

Secondo quanto riportato da Hln.be, l’esterno destro del Club Brugge Tajon Buchanan è stato comprato dall’Inter per 15 milioni di euro. Si attendono riscontri nelle prossime settimane.

L’articolo Dal Belgio: Buchanan-Inter, è fatta per l’esterno del Club Brugge proviene da Inter News 24.

