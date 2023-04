Il giornalista Fabrizio Biasin ha rilasciato qualche opinione editoriale sul bilancio attuale dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la sua opinione editoriale tramite Twitter sulla situazione attuale dell’Inter.

LE PAROLE – «Senza qualificazione Champions la stagione dell’#Inter non potrà essere positiva, è evidente. Ma a fine aprile la squadra è ben carica. E ha messo in tasca circa 100 mln di “incassi da coppa”. Inzaghi non si è ancora meritato la riconferma, ma una pacca sulla spalla magari sì».

L’articolo Inter, senti Biasin: «Senza Champions è stagione negativa, ma…» proviene da Inter News 24.

