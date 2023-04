Ecco un elenco di tutte le partite di calcio, campionato italiano ed esteri, che verranno disputate oggi, 27 aprile: dove vederle?

Per i veri appassionati di calcio, torna la rubrica dedicata alle partite di oggi, giovedì 27 aprile. Un elenco dei match, insieme all’orario e al canale su cui sarà possibile seguirle. Stasera si saprà quale sarà l’avversaria dell’Inter in finale di Coppa Italia. In campo anche la Liga e la Premier:

19.30 Valencia-Valladolid (Liga) – DAZN

19.30 Villarreal-Espanyol (Liga) – DAZN

20.45 Everton-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00 Fiorentina-Cremonese (Coppa Italia) – CANALE 5

21.15 Tottenham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

22.00 Athletic Bilbao-Siviglia (Liga) – DAZN

L'articolo Tutte le partite di oggi, giovedì 27 aprile: dove vederle e quando proviene da Inter News 24.

