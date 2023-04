Yann Karamoh è stato vittima di episodi di razzismo in Lazio-Torino. Queste le dichiarazioni del suo agente a riguardo

Episodio di razzismo per Yann Karamoh in Lazio-Torino. Il calciatore ex Inter ha ricevuto ululati razzisti da parte della tifoseria avversaria, ma gli ispettori presenti allo stadio non hanno annotato nulla, lasciando dunque impuniti i responsabili. L’agente del francese, Bruno Skropeta, ha parlato così a Tuttosport.

LE PAROLE DELL’AGENTE –: «Ciò che è successo sabato a Yann è semplicemente inaccettabile e inconcepibile. Gli sono vicino e sono davvero sorpreso che le autorità non si siano ancora occupate di questa vicenda. Gli ululati razzisti sono una vergogna, non devono avvenire per nessuna ragione: né in Italia, né in qualsiasi parte del mondo: il calcio è sinonimo di condivisione, non è accettabile questa disparità di trattamento».

L’articolo Razzismo, l’agente di Karamoh denuncia: «C’è disparità di trattamento» proviene da Inter News 24.

