Il big match tra Milan e Juve è sempre più vicino ma non mancano le polemiche. Dal gol con discussioni in Nazionale a Milan-Juve.

La sosta per le Nazionali sta volgendo al termine, per la gioia di chi desidera riassaporare i temi del campionato e della Champions League. Sabato San Siro aprirà le sue porte per un delicatissimo Milan-Juve che si preannuncia pirotecnico.

Nelle ultime ore però il gol di un rossonero con la propria Nazionale ha generato un flusso polemico davvero rilevante, a pochi giorni da una sfida cruciale. Ecco come arriva al big match il rossonero.

Una sfida da non sbagliare

Pochi margini di errore, pochi jolly se non nessuno da giocarsi ancora. E’ questo il sentimenti a pochi giorni da una sfida che si preannuncia cruciale per il Milan. La classifica suggerisce agli uomini di Fonseca che è venuto tempo di correre e soprattutto vincere senza se e senza ma. La Juventus è un ostacolo duro da superare ma può rappresentare il giusto biglietto da visita per comunicare a tutta la Serie A che il Milan è vivo più che mai anche per le posizioni di vertice. Le ultime ore però sono state caratterizzate da una polemica che vede coinvolto un rossonero, soprattutto per via di un gol con annessa polemica con la propria Nazionale.

Un’esultanza che fa discutere

Oltre alla performance sul campo, Pulisic ha fatto parlare di sé per un motivo piuttosto insolito: la sua esultanza, una danza nota come la “Trump dance”. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti, dato che i movimenti celebrativi del giocatore richiamano quelli associati al nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tale gesto, ampiamente discusso sui social media e sui giornali, ha riacceso il dibattito in un contesto sportivo già molto seguito, attirando l’attenzione sia degli ammiratori che dei detrattori del presidente. Polemiche a parte, Christian Pulisic ha illuminato la serata non solo con il suo gioco ma anche con un gol fondamentale, che ha spianato la strada alla vittoria per la sua squadra. Il calciatore, posizionato in trequartista, ha saputo infatti sfruttare al meglio un assist del compagno di squadra McKennie, aprendo di fatto le danze per i successivi gol di Pepi, Weah e un’autorete che hanno consolidato il risultato finale. Questo exploit offensivo ha messo in luce non soltanto l’abilità di Pulisic come finalizzatore ma anche l’intesa con compagni di squadra come Musah e Weah, determinanti per l’andamento della partita. Con questo recente successo alle spalle, Pulisic si prepara ora a rivolgere tutte le sue energie verso i prossimi impegni con il Milan, in particolare l’attesissimo match contro la Juventus. Dato il suo ottimo stato di forma e la sua capacità di fare la differenza in posizione di trequartista, è lecito aspettarsi che possa essere nuovamente decisivo. La sua performance contro la Giamaica ha dimostrato che è in grado di lasciare il segno in campo, indipendentemente dal calibro dell’avversario. Paulo Fonseca, tecnico del Milan, potrebbe quindi considerare di sfruttare le sue qualità anche nei prossimi incontri, riproponendo le dinamiche viste nella partita contro la Giamaica e magari anche nell’imminente scontro con la Juventus.

Christian Pulisic

Sguardo al futuro

Pulisic, attualmente al centro di discussioni relative al calciomercato, con club inglesi particolarmente interessati, sembra però intenzionato a confermare il suo impegno con il Milan. La volontà di restare e continuare a eccellere in maglia rossonera traspare chiara, sottolineando la sua determinazione a lasciare un segno indelebile nella squadra e nel campionato italiano.

LEGGI ANCHE Milan all-in sul centrocampista: offerta pronta per il grande talento della Serie A

Leggi l’articolo completo Dal gol con polemiche in Nazionale a Milan-Juve: come arriva il rossonero alla sfida, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG