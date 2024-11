Il Milan lavora sotto traccia al mercato di gennaio, sullo sfondo l’ipotesi di uno “scambio” sorprendente per un talento della Premier.

L’AC Milan, storica società calcistica italiana con una lunga tradizione di successi sia a livello nazionale che internazionale, sta pianificando con attenzione i suoi prossimi movimenti sul mercato dei trasferimenti per rafforzare la squadra.

Di fronte a una prestazione in campionato che ha finora lasciato a desiderare, con otto punti di ritardo dalla prima posizione, la dirigenza rossonera è pronta a fare le mosse strategiche necessarie per riportare il club agli antichi splendori.

Milan in cerca di soluzioni

Il nodo centrale delle strategie di mercato del Milan per il mese di gennaio si concentra sulla ricerca di un centrocampista che sia in grado di contribuire efficacemente sia in fase di costruzione che di interdizione. La squadra mercato rossonera sta sondando il mercato in cerca di soluzioni funzionali sia in termini di spesa che di adattabilità tattica al progetto rossonero di Fonseca. Non mancano di certo le idee, così come le suggestioni di mercato. Due in particolare potrebbero solleticare la fantasia del Club di Via Aldo Rossi, magari dando vita ad uno “scambio” decisamente sorprendente e inaspettato. La sensazione è che le grandi manovre per gennaio siano solo all’inizio.

Il doppio colpo dalla Premier

Uno dei nomi su cui ragiona il Milan è Cesare Casadei che, a soli 21 anni, non ha ancora trovato spazio nel competitivo calcio inglese, limitandosi a sole quattro presenze per il club londinese, senza mai scendere in campo in Premier League. La sua situazione, unita alla necessità del Milan di sostituire il centrocampista infortunato Ismael Bennacer, rende la sua figura particolarmente interessante per la dirigenza milanista – scrive Milanlive.it – che lo considera un potenziale rinforzo per il tecnico Paulo Fonseca. Oltre a puntellare il centrocampo, il Milan guarda con interesse verso la prossima estate, puntando a rinforzare anche il reparto offensivo. Tra gli obiettivi spicca il nome di Federico Chiesa, attaccante attualmente ingaggiato dal Liverpool ma che fatica ad adattarsi al calcio inglese dopo una brillante carriera nella Serie A con la maglia della Juventus. Nonostante i problemi fisici e la difficoltà di adattamento evidenziati dal tecnico Arne Slot, il talento di Chiesa non passa inosservato ai dirigenti del Milan che vedono in lui l’ideale sostituto per Samuel Chukwueze, non sempre costante nelle prestazioni e che a gennaio potrebbe salutare il Milan.

Samuel Chukwueze

Prospettive e rapporti favorevoli

La fattibilità di entrambe le operazioni è rafforzata dagli ottimi rapporti che il Milan intrattiene con i club di Premier League, in particolare con il Chelsea, una situazione che potrebbe facilitare il passaggio di Casadei in rossonero. Allo stesso modo, la situazione incerta di Chiesa al Liverpool apre la porta a trattative per garantire al Milan un rinforzo importante in vista della prossima stagione.

