Il Milan è chiamato questa sera a riscattare le due sconfitte all’esordio con il Liverpool, quella di Leverkusen. Gli uomini di Fonseca arrivano alla partita forti della vittoria contro l’Udinese, tre punti che hanno accantonato i malumori restituendo serenità all”ambiente.

Ora tocca fare lo stesso anche in Champions League, dove la vittoria conta più che mai. Muovere la classifica e abbandonare quel fastidioso 0 è l’obiettivo numero uno sia del Milan che dei giocatori.

Momento chiave per il Milan che cerca di vincere la prima partita della sua Champions. Dopo il ko in campionato contro la Fiorentina e una vittoria risicata contro l’Udinese, i rossoneri hanno bisogno di ritrovare fiducia e continuità nelle prestazioni. Le probabili formazioni suggeriscono un Milan determinato a giocarsi tutte le sue carte con il possibile schieramento di un 4-2-3-1 con questi undici in campo: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Emerson Royal, intervistato poco prima della partita del Milan contro il Bruges, ha affermato sognare la Nazionale, esattamente come gli ha augurato un suo connazionale di prestigio, Cafù. In particolare ha affermato: “Penso di avere le capacità e Cafu per me è una leggenda. Sono davvero contento che lui abbia speso queste parole per me”. Sul suo impatto con il mondo Milan ha sottolineato che “da parte mia cerco sempre di aiutare la squadra e fare il mio lavoro. Penso solo alla squadra, ai miei compagni che sono fantastici e sin dal primo giorno provano ad aiutarmi”.

Sulla partita di Champions il terzino brasiliano del Milan ha affermato che “ogni partita è importante per noi. Dobbiamo sicuramente vincere stasera, abbiamo perso le prime due partite e sappiamo quanto sia importante. Daremo tutto per conquistare i tre punti”.

