Milan-Bruges è da considerarsi una classica della Champions. In particolare, proprio in una di queste sfide, nacque una stella rossonera.

Milan-Bruges offre anche la possibilità di fare un tuffo nel passato, in particolare ad un campione che ha decisamente segnato la storia del Milan attraverso gol e giocate che hanno lanciato i rossoneri in cima all’Italia, all’Europa e al Mondo.

A raccontare le emozioni di quel gol da cui tutto nacque ci ha pensato il calciatore stesso che in una recente intervista ha raccontato le emozioni provate. Da quel gol nacque una vera e propria stella rossonera di cui tutti hanno memoria.

Milan-Bruges: vietato fallire

Il Milan si appresta a vivere un momento di svolta nella sua campagna europea. Dopo un inizio sfortunato, con due sconfitte in altrettante partite di Champions League, la squadra di Paulo Fonseca si trova di fronte a un bivio: riscattarsi e riaccendere le speranze di qualificazione, o complicare ulteriormente il proprio percorso nel gruppo. Questo incontro assume dunque connotati quasi drammatici, considerando che qualsiasi risultato diverso dalla vittoria potrebbe pesare notevolmente sul morale e sulle prospettive future dei rossoneri.

Milan-Bruges: il dolce ricordo

Ricardo Kakà, ai microfoni di MilanTV, ha ricordato uno speciale Milan-Bruges. Il brasiliano ha affermato che “Il mio ricordo principale di quella serata è il mio primo gol in Champions League, è stato in Belgio contro il Club Brugge. Quindi è una partita molto molto speciale per me, un assist di Cafu. Una partita molto difficile, Nesta è stato espulso e dopo questo gol sono uscito, mancavano 10 minuti alla fine. Quello che mi rimane di più è il mio primo gol in Champions. È stato bellissimo, anche se non è stata una partita bellissima per me, molto dura e difficile. Giocare per la prima volta in Champions così fuori, però fare questo gol decisivo, capire quest’ambiente di Champions e l’importanza della squadra. È stata un’esperienza molto bella”.

Kaka

Il curioso dato con le squadre belghe

“A San Siro la tripletta nel 2006/2007. Le squadre belghe ho veramente un bel ricordo. Poi c’è anche un gol contro l’Anderlecht in Belgio, un bel gol, uno dei miei preferiti con la maglia del Milan”.

