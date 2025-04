Dal nerazzurro al rossonero, a parametro zero: affare ghiottissimo, arrivano conferme

Dal nerazzurro al rossonero, a parametro zero. Spuntano le prime conferme sul possibile affare del Milan a parametro zero.

Il Milan sta preparando il futuro con scelte decisive per avviare il nuovo corso. Nelle ultime ore, però, una voce clamorosa ha preso piede: il Real Madrid avrebbe messo Mike Maignan nel mirino e sarebbe pronto a strapparlo al Milan con uno scambio davvero inaspettato. Se confermato, un colpo del genere potrebbe scuotere profondamente i tifosi rossoneri e aprire nuovi scenari sul mercato, con il portiere francese, uno dei pilastri della difesa milanista, al centro di trattative che potrebbero rivoluzionare gli equilibri a Milanello.

Allegri al Milan più cinque colpi top: l’idea per il futuro fa già sognare i tifosi

La filosofia giovanile del Milan

Il Milan, con una visione lungimirante orientata al futuro, pone grande enfasi sullo sviluppo dei giovani calciatori, come dimostrato dalla creazione della squadra Under 23 che compete in Serie C. Nonostante un esordio meno entusiasmante, il progetto Milan Futuro segue l’obiettivo ambizioso di formare in casa i talenti di domani e di intercettare giovani prospetti prima che questi diventino stelle altrove. La guida di Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile rossonero con esperienze valorose presso Fiorentina e Roma, insieme a Federico Guidi alla guida della Primavera, pone le basi solide per la crescita di potenziali campioni.

Dal nerazzurro al rossonero, a parametro zero: affare ghiottissimo

Tra gli obiettivi del club rossonero per la prossima stagione spicca il giovane Lorenzo Colonnese, difensore centrale in forza al Genoa. Nato nel 2007, Colonnese è il figlio dell’ex calciatore Francesco Colonnese, il cui passato nelle file di squadre prestigiose come Inter, Roma, Napoli, e Lazio aggiunge un ulteriore strato di interesse alla sua figura. Il Milan è in prima linea per accaparrarsi il giovane talento, emergendo come favorito di fronte ad altre squadre interessate, tra cui Napoli e Monza. Colonnese si è distinto nelle competizioni giovanili, guadagnandosi il titolo di miglior giocatore della Viareggio Cup 2025 e guidando la squadra Primavera del Genoa alla vittoria del torneo. Il giocatore ha un contratto in scadenza con il Genoa a giugno 2025, sua attuale squadra. Nicolò Schira ha rivelato che il Milan potrebbe pensarci seriamente a parametro zero.

Leggi l’articolo completo Dal nerazzurro al rossonero, a parametro zero: affare ghiottissimo, arrivano conferme, su Notizie Milan.