Milan-Atalanta, ecco chi sono i diffidati del match

Nel big match di san Siro non si può giocare senza pensare al finale di stagione, ecco chi sono i diffidati del match.

Il Milan stasera scenderà in campo alle 20.45 contro l’Atalanta. I rossoneri sono chiamati a vincere per provare la grande rimonta in classifica, ma l’Atalanta non ha smesso di lottare per i suoi obbiettivi. Mentre arriva una grande risposta dalla tifoseria, bisogna pensare a come poter mettere in difficoltà i nerazzurri.

I diffidati del match

Durante la partita sarà molto importante fare attenzione ai cartellini, anche in vista delle partite che verranno dopo oggi. I giocatori che stasera dovranno stare attenti ai cartellini saranno: Bondo, Theo Hernandez, Leao. Soprattutto gli ultimi due dovranno fare attenzione, dato che nel corso della stagione si sono resi protagonisti di ammonizioni a dir poco evitabili.

Rimonta europea?

Il Milan attualmente è lontanissimo dalle posizioni valevoli per la qualificazione alla Champions League. I punti di distanza dalla Juve, attualmente quarta, sono otto, e recuperarli in così poche partite sembra a dir poco impossibile. Anche perché fra il Milan e la Juve ci sono squadre come Roma, Lazio, Bologna e Fiorentina che daranno battaglia fino alla fine. Non è da escludere che il Milan possa ritrovarsi a non giocare nessuna competizione europea il prossimo anno.

