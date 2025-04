L’ex Juve a sorpresa: “Mi ha cercato il Milan…”. Il retroscena di mercato spiazza tutti e svela dettagli che nessuno avrebbe immaginato.

La scelta del nuovo DS continua a tenere i tifosi rossoneri sulle spine, con il club che ancora non ha dato certezze sulle prossime mosse. Nel frattempo, sul fronte mercato, giunge una voce clamorosa che fa tremare la tifoseria: il Real Madrid potrebbe proporre al Milan uno scambio per arrivare a Mike Maignan. Se questa indiscrezione dovesse trovare conferme, l’affare potrebbe segnare una svolta importante per il futuro del portiere francese e per il mercato rossonero, accendendo ulteriori riflessioni sulla direzione che il club intende prendere.

Allegri al Milan più cinque colpi top: l’idea per il futuro fa già sognare i tifosi

Il prossimo mercato del Milan e una rivelazione a sorpresa

Il prossimo mercato si annuncia cruciale per le ambizioni del Milan, con scelte strategiche che potrebbero definire il futuro del club. Tra nuovi acquisti e possibili cessioni, alcune delle quali potrebbero essere anche eccellenti, il Milan è chiamato a operare con grande attenzione. Le mosse in entrata dovranno rafforzare una rosa già competitiva, mentre le uscite potrebbero coinvolgere giocatori chiave, con il rischio di vedere alcuni pilastri rossoneri fare le valigie. Nelle ultime ore un ex Juve ha svelato un retroscena di mercato davvero soprendente.

L’ex Juve a sorpresa: “Mi ha cercato il Milan…”

Merih Demiral, classe 1998, ex difensore di Alanyaspor, Sassuolo, Juventus, Atalanta e oggi in forza agli arabi dell’AlAhli, ha rivelato un retroscena sorprendente in una recente intervista a gianlucadimarzio.com. Il centrale turco ha infatti dichiarato: “Ero vicinissimo al Milan, però dopo aver parlato con la mia attuale società abbiamo deciso di non andare a giocare lì.” Demiral ha poi aggiunto: “Il Milan è una grande squadra, e mi piacerebbe un giorno lavorare con Stefano Pioli. Già quattro o cinque anni fa, quando ero alla Juventus, ero stato vicinissimo al Milan. Al tempo c’era Paolo Maldini, ma poi non se ne fece più nulla.” Una dichiarazione che getta luce su un’opportunità mancata per il difensore turco, che, nonostante il suo attuale impegno con l’AlAhli, non esclude la possibilità di un futuro a Milanello.

