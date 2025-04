Milan, è disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di restare in maglia rossonera

In casa Milan si guarda già al futuro, sono in corso grandi valutazioni per decidere chi resterà e chi andrà via.

In casa Milan purtroppo non si possono fare grandi valutazioni su quello che sarà il finale di stagione. La squadra è lontanissima dalla zona valevole per la qualificazione alle coppe europee e l’unico mezzo per raggiungere l’Europa League sembra essere la Coppa Italia. Per conquistare la coppa sarà fondamentale però battere i cugini dell’Inter, attualmente in uno stato di forma strepitoso. E mentre sembra ormai segnato il futuro di una stella rossonera, spunta uno scenario romantico.

Abraham disposto a tutto pur di restare in rossonero

Negli ultimi tempi Tammy Abraham, complice anche la forma altalenante di Gimenez, è riuscito a ritagliarsi un discreto spazio. L’attaccante rossonero si è spesso dimostrato molto mobile e disponibile ad aiutare la squadra, con prestazioni sempre ad alta intensità condite anche da qualche gol, come quello del momentaneo vantaggio nel derby d’andata. La sua permanenza al Milan però non è scontata, in quanto la Roma detiene ancora il suo cartellino. Ma presto le cose potrebbero cambiare, anche vedendo la volontà del giocatore.

Abraham pronto a dimezzarsi lo stipendio

Il Milan sembra intenzionato a trattenere Tammy Abraham al di là dello scambio con Saelemaekers. Infatti nel caso in cui la Roma decidesse di non riscattare l’ala belga il Milan si siederebbe ad un tavolo per discutere di un riscatto, o del prolungamento del prestito, di Tammy Abraham. Il centravanti inglese ha già comunicato alla società di voler restare in rossonero e di essere disposto a decurtarsi lo stipendio della metà, passando da 6 a 3 milioni.

