Dove vedere in diretta Milan-Atalanta. Ecco tutte le info per godere dello spettacolo della partita dei rossoneri in programma questa sera.

Dopo una settimana di indiscrezioni e suggestioni di mercato, è finalmente tempo di tornare in campo per il Milan, che questa sera affronterà l’Atalanta a San Siro. Tuttavia, nelle ultime ore è emersa una voce clamorosa che scuote i tifosi rossoneri: il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Mike Maignan e sarebbe pronto a strapparlo al Milan con una proposta di scambio davvero sorprendente. Se confermata, questa indiscrezione potrebbe segnare una svolta importante per il futuro del portiere francese e del club rossonero.

Allegri al Milan più cinque colpi top: l’idea per il futuro fa già sognare i tifosi

Le condizioni di Milan e Atalanta

Il Milan ha ottenuto buoni risultati nelle ultime sei partite, perdendo solo una volta tra campionato e Coppa Italia, con 3 vittorie e 2 pareggi. Grazie a questo andamento positivo, la squadra rossonera si attesta a quota 51 punti in classifica, mantenendo vive le speranze di un piazzamento europeo. D’altra parte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha interrotto un preoccupante filotto di 3 sconfitte consecutive con la vittoria per 2-0 contro il Bologna nell’ultimo weekend. Questo successo ha permesso agli orobici di conservare il proprio posto in zona Champions, mantenendo alta la pressione per il resto della stagione.

Dove vedere in diretta Milan-Atalanta: tutte le info per i tifosi

Milan-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla in diretta TV, gli utenti dovranno scaricare l’app su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Firestick, Google Chromecast, oppure console PlayStation e Xbox. Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno seguire la partita su DAZN 1 (canale 214 di Sky), attivando la funzione Zona DAZN. In diretta streaming, Milan-Atalanta sarà visibile anche sul sito di DAZN o tramite l’app su dispositivi mobili, permettendo così una fruizione completa della partita su diverse piattaforme.

