Milan-Atalanta, probabili formazioni: le scelte di Conceiçao e Gasperini

Rossoneri e bergamaschi si affronteranno allo stadio San Siro alle ore 20.45: quali saranno le scelte dei due allenatori per portarsi a casa i tre punti?

È quasi tutto pronto per il match di questa sera tra Milan e Atalanta valido per la trentatreesima giornata di Serie A. I rossoneri si giocano tantissimo in questa gara: una vittoria potrebbe rilanciare la loro corsa verso l’Europa, mentre una sconfitta potrebbe tagliare le gambe alle ambizioni del Diavolo in questo campionato. Anche per gli ospiti è una partita fondamentale perché gli inciampi dell’ultimo mese hanno messo in dubbio il posto in Champions League e gli orobici devono difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus.

Conceiçao con due dubbi da sciogliere

Sergio Conceiçao insisterà sul modulo con la difesa a tre che ha funzionato alla perfezione nella trasferta di Udine. È molto probabile che riproponga anche gli stessi undici visti al Bluenergy Stadium dal primo minuto: gli unici dubbi riguardano le condizioni di Maignan e il ballottaggio tra Jovic e Abraham. Il portiere francese si è allenato regolarmente in gruppo ma starà al tecnico portoghese fare le ultime valutazioni sul suo conto: potrebbe anche essere risparmiato in vista del derby di mercoledì sera. Probabile formazione Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

Gasp recupera De Ketelaere in extremis

La notizia di ieri è che Charles De Ketelaere, a sorpresa, è stato convocato per il match di San Siro. Gasperini dovrebbe farlo partire dalla panchina: al suo posto agirà l’altro ex rossonero Mario Pasalic. Dubbi sul sostituto di Kolasinac: la prima opzione è Toloi, seguito a ruota dal rientrante Kossonou. Il tecnico potrebbe anche decidere di retrocedere De Roon sulla linea difensiva e inserire Brescianini in mediana, ballottaggio apertissimo. Ancora out i lungodegenti Scamacca, Scalvini e Posch. Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui.

