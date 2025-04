Nuovo allenatore Milan, trattativa saltata: il club cambia obiettivo

Il club rossonero continua la ricerca della nuova guida tecnica per la prossima stagione, ma uno dei nomi più chiacchierati è ormai fuori gioco.

L’estate 2025 si preannuncia come un periodo cruciale per il futuro del Milan. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, culminata con l’addio ormai imminente di Sergio Conceição, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare il nuovo allenatore. La scelta del prossimo tecnico sarà determinante per avviare un nuovo ciclo vincente, in grado di riportare il Diavolo stabilmente tra le big d’Europa e lottare per il vertice in campionato.

Un candidato in meno: salta la pista Fabregas

Negli ultimi tempi, tra i vari nomi accostati alla panchina del Milan, uno in particolare aveva attirato l’attenzione: quello di Cesc Fabregas. L’attuale allenatore del Como, alla sua prima esperienza da tecnico, ha fatto parlare di sé per idee moderne e carisma. Secondo quanto riportato da fonti, però, la trattativa tra le parti è ufficialmente saltata. La dirigenza rossonera avrebbe deciso di orientarsi su un profilo con maggiore esperienza internazionale, ritenendo prematuro affidare un progetto così ambizioso a un allenatore ancora agli inizi.

Cambiano le strategie di mercato

Con la pista Fabregas definitivamente accantonata, il Milan torna a valutare alternative più consolidate. Non è da escludere che venga ripresa in mano una delle candidature già valutate nelle scorse settimane. Nel frattempo, lo stesso Fabregas potrebbe attirare l’attenzione del Lipsia, club tedesco interessato al suo profilo. Il futuro dell’ex campione del mondo resta dunque in bilico, ma al momento è certo che non sarà sulla panchina rossonera. A Casa Milan, intanto, si continua a lavorare sottotraccia per trovare il tecnico giusto, col profilo ideale ancora da individuare con chiarezza.

