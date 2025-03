“Dal replay si vede bene”, Theo l’ha rifatto! E scoppiano le polemiche

Theo Hernández, stella del Milan, attraversa una crisi profonda. L’eroe dello Scudetto 2022-23 è ora un’ombra di se stesso, tra errori, svogliatezza e delusioni. Il suo ruolo di leader è in bilico.

La stagione di Theo Hernández con il Milan sta attraversando un momento di profonda crisi, forse il peggiore da quando il terzino francese è approdato in rossonero. Le aspettative su di lui, uno dei protagonisti dello Scudetto 2022-23, erano altissime, ma quest’anno le sue prestazioni sono state spesso al di sotto degli standard che lo avevano consacrato tra i migliori nel suo ruolo. Errori tattici, atteggiamenti svogliati e una serie di episodi negativi hanno offuscato la sua immagine, come dimostra anche la recente partita contro il Como. Una serata che si aggiunge a una lista già lunga di delusioni, mettendo in discussione il suo ruolo di leader tecnico in una squadra in evidente difficoltà.

Hernández e il fantasma dell’espulsione: come un errore ha segnato la sua stagione

Durante il match contro il Como, si è verificato un episodio emblematico della stagione altalenante di Hernández. Nel secondo tempo, il francese è entrato in area di rigore avversaria e, dopo un contatto minimo, è caduto a terra. Tuttavia, forse memore di quanto accaduto in passato, si è rialzato immediatamente, quasi temendo un cartellino giallo per simulazione. Il ricordo della gara contro il Feyenoord, quando una caduta plateale gli costò un secondo giallo e un’espulsione (dopo un primo ammonizione per una trattenuta su Taylor), sembra averlo condizionato. In quell’occasione, il rosso compromise la partita del Milan, segnando un punto di svolta negativo nella sua annata.

Hernández, l’enigma rossonero: tra talento e scelte sbagliate, il tempo stringe

In conclusione, la prestazione di Hernández contro il Como riflette un giocatore in crisi di fiducia e lontano dalla sua versione migliore. La paura di un nuovo errore disciplinare lo ha portato a un atteggiamento cauto, ma questo non ha cancellato l’impressione di un terzino in difficoltà, incapace di incidere come in passato. Il Milan, alle prese con una stagione complicata, ha bisogno del suo rilancio, ma per ora Hernández resta un enigma: talento indiscusso, ma appannato da una serie di scelte sbagliate. Il tempo per invertire la rotta sta finendo.

Leggi l’articolo completo “Dal replay si vede bene”, Theo l’ha rifatto! E scoppiano le polemiche, su Notizie Milan.