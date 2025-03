Fra bianconeri e rossoneri potrebbe avvenire lo scambio più folle del mercato estivo: la situazione.

Mentre arrivano grandi novità sul fronte stadio a Milanello si ragiona già su quello che sarà il calciomercato. Il Milan nel prossimo campionato vorrà sicuramente cambiare faccia e riscattare la stagione attuale, e per farlo ha bisogno dei giocatori migliori. Ci si aspetta un mercato fantascientifico da parte dei rossoneri, che saranno chiamati a riscattare questa fallimentare stagione. Lo scambio sembrerebbe aprire ad una vera e propria rivoluzione.

Rabiot-Milan: si può fare?

L’ex centrocampista di Juventus e PSG attualmente in forza al Marsigia è da tempo nei sogni più reconditi del Milan e quest’estate potrebbe essere quella del suo definitivo arrivo a Milano. Il Milan potrebbe utilizzare la carta Bennacer per arrivare al francese, infatti il centrocampista algerino è in prestito al Marsiglia proprio dal Milan e i rossoneri potrebbero porre delle condizioni migliori di riscatto al Marsiglia per arrivare a Rabiot.

Rabiot consigliato da Allegri?

A Milanello sono giorni caldi pure per tutti quei discorsi che riguardano i futuri profili di allenatore e DS. La ricerca del Direttore Sportivo è a dir poco estenuante: inizialmente sembrava in vantaggio Tare, poi Paratici; insomma, anche in questo caso poca chiarezza. Per quanto riguarda la panchina la dirigenza rossonera sembrerebbe aver trovato in Massimiliano Allegri il profilo ideale. Il mister è stato proposto al Milan da Fabio Paratici nel caso di un suo arrivo, ma nelle ultime ore il Club sembrerebbe essere convinto a puntare sul toscano indipendentemente da chi sarà il nuovo DS rossonero.

Leggi l’articolo completo Milan-Juve, scambio possibile tra i club: affare caldo tra i due club, su Notizie Milan.