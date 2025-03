Allegri scatena il mercato: 6 acquisti top per il suo Milan

Milan, si punta su Allegri per la rinascita: il tecnico toscano ha già individuato le pedine fondamentali per la prossima stagione.

Il Milan è alla ricerca di una nuova guida tecnica e Massimiliano Allegri sembra essere il profilo preferito dalla dirigenza rossonera per il dopo Conceiçao. L’ex allenatore di Juventus e Cagliari, noto per la sua pragmaticità e capacità di gestire grandi piazze, potrebbe portare al Diavolo quella solidità tattica che negli ultimi tempi è parsa vacillare. Allegri, reduce da un periodo di pausa dopo l’esperienza bianconera, sarebbe entusiasta di rimettersi in gioco in un club ambizioso come il Milan, con l’obiettivo di rilanciarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua visione di gioco, basata su equilibrio e flessibilità, potrebbe rappresentare la chiave per un rinnovamento atteso dai tifosi.

Milan, il mercato di Allegri: giovani promesse e vecchie conoscenze

Per quanto riguarda il mercato, Allegri avrebbe già in mente alcuni nomi per rinforzare la rosa. In porta, per un’eventuale sostituzione di Maignan, i profili graditi sarebbero Elia Caprile del Napoli o Marco Carnesecchi dell’Atalanta, entrambi giovani e promettenti. Sulla fascia sinistra, per colmare il vuoto di Theo Hernandez, le opzioni potrebbero essere Maxim De Cuyper del Club Brugge o Nuno Tavares, ex Arsenal, capaci di garantire dinamismo e qualità. A centrocampo, Allegri punterebbe su un regista come Samuele Ricci del Torino o Morten Frendrup del Genoa, affiancato da una mezz’ala di spessore: Giovanni Fabbian del Bologna o Adrien Rabiot, svincolato di lusso, sarebbero i candidati ideali per dare sostanza e tecnica alla mediana rossonera.

Allegri al Milan: i nomi per rinforzare l’attacco, da Orsolini a Lucca

Infine, per l’attacco Allegri avrebbe idee chiare sugli esterni e la punta centrale. Tra i nomi per le corsie offensive spiccano Riccardo Orsolini del Bologna, abile nel dribbling e nei gol, e Federico Chiesa, che potrebbe ritrovare il suo mentore ai tempi della Juventus. Come centravanti, invece, le scelte ricadrebbero su Lorenzo Lucca del Pisa, rivelazione in Serie B, o Nikola Krstovic del Lecce, entrambi fisicamente imponenti e con un buon fiuto del gol. Con questi innesti, Allegri potrebbe costruire un Milan competitivo e ambizioso.

