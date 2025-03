Milan, Pulisic meglio di Lautaro e Thuram. E anche di Yamal

Captain America si sta rivelando sempre più uomo squadra, e pensare che sembrava ai margini del progetto…

Christian Pulisic è stato determinante nella vittoria contro il Como. Oltre al gol l’americano ha dimostrato di avere più voglia di tutto il resto della squadra, correndo come un forsennato per tutti e novanta i minuti. Pulisic ha salvato ancora una volta il Milan, aprendo il via alla rimonta rossonera contro i comaschi e salvando Conceiçao, che nel post partita è sembrato tanto orgoglioso quanto confuso.

Pulisic: numeri da urlo!

Il portale statunitense “Golazo America” ha pubblicato un post nel quale esaminava come Pulisic, coinvolto in 17 reti fra goal e assist, abbia un numero di G/A maggiore di fenomeni quali: Olise, Rodrygo, Kvaratskhelia, Foden, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Diaz, Yamal, Son, Nico Williams, Sane, Adeyemi, Doku e Xavi Simons. Stagione sicuramente produttiva quella dell’americano, che in poco tempo è passato dall’essere uno scarto del Chelsea ad essere un perno centrale del progetto Milan. Incredibile, pensando che è stato acquistato per soli 20 milioni. Un vero e proprio affarone a prezzo di saldo.

Pulisic in, Leao e Felix out?

Il Milan sta continuando a fare progetti per la prossima stagione, e deve decidere chi tenere e chi no. Felix molto probabilmente farà ritorno a Londra e Leao sembra sempre più lontano da Milano. In tutto questo dovrebbe trarne vantaggio lo stesso Pulisic, che avrà sicuramente più spazio. Il Milan sembra molto intenzionato a ripartire dai due marcatori di Como: Pulisic e Reijnders.

