Milan News – Osservatori sugli spalti durante Udinese-Verona: due nomi nel mirino

Milan a caccia di talenti: occhi puntati su Udinese-Verona per rinforzare la rosa 2025-26. Scouting mirato sui giovani italiani per un futuro da protagonisti.

Il Milan sta già lavorando per rinforzare la rosa in vista della stagione 2025-2026, con l’obiettivo di colmare le lacune emerse nell’attuale annata e puntare a un ruolo da protagonista in Serie A e in Europa. In quest’ottica, la dirigenza rossonera ha intensificato le attività di scouting, cercando talenti giovani e promettenti nel panorama italiano. Sabato scorso, durante il match tra Udinese e Verona al Bluenergy Stadium, alcuni osservatori del Milan erano presenti in tribuna per monitorare da vicino due profili interessanti emersi nella partita. Questo interesse dimostra la volontà del club di investire su giocatori già abituati al calcio italiano, capaci di inserirsi rapidamente negli schemi di una squadra ambiziosa.

Diego Coppola: un difensore per la retroguardia rossonera

Diego Coppola, 21 anni, è uno dei nomi caldi per il reparto difensivo del Milan. Il centrale dell’Hellas Verona si è imposto come titolare fisso nella squadra scaligera, mostrando solidità, personalità e un’ottima lettura delle situazioni di gioco. Con 25 presenze e un gol in questa stagione, Coppola ha attirato l’attenzione non solo del Milan, ma anche di altri club come la Juventus. I rossoneri vedono in lui un possibile rinforzo per una difesa che ha bisogno di ringiovanirsi e di alternative valide. La richiesta del Verona si aggira su cifre importanti, ma il Milan potrebbe giocarsi la carta di un progetto tecnico ambizioso per convincere il giovane a vestire la maglia rossonera.

Lorenzo Lucca: un attaccante per il salto di qualità

L’altro obiettivo sotto la lente del Milan è Lorenzo Lucca, 24enne punta dell’Udinese. Con sette gol in campionato e due in Coppa Italia, Lucca sta vivendo una stagione di consacrazione, confermando le qualità che lo avevano fatto emergere a Pisa e Ajax. Alto e fisico, ma anche tecnico, rappresenta il profilo ideale per alternarsi o affiancare i titolari in attacco. Nonostante il recente episodio del rigore conteso a Lecce abbia sollevato qualche dubbio sul suo carattere, il Milan crede nel suo potenziale e nella sua fame di crescere. Un trasferimento a Milano potrebbe essere il passo decisivo per la sua carriera, con i rossoneri pronti a sfidare la concorrenza di Juventus e Roma.

