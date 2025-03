Milan News – Un top player al posto di Leao: l’annuncio in diretta

Dopo la vittoria con il Como si può progettare la prossima stagione con maggiore serenità (forse).

Il Milan questo sabato è riuscito a vincere, in rimonta, contro il Como. I tre punti sono sicuramente positivi, ma la prestazione è stata tutt’altro che convincente. Il Milan ha subito molto per tutta la partita ed è riuscito a svoltarla grazie alla tecnica dei suoi singoli. Le parole di Conceiçao in questo senso suonano un po’ strane, vista la predominanza tecnica, tattica e fisica che hanno avuto i comaschi in tutta la partita. Intanto a Milanello si pensa già al mercato.

Milan: tutti i big in partenza?

Il Milan in vista del prossimo anno vuole completamente cambiare faccia. La rosa di quest’anno ha dimostrato di non essere all’altezza e, cosa ancora più grave, quelli che dovevano essere i leader non si sono presi sulle spalle la squadra, come ci si sarebbe aspettato. Al Milan serve altro, gli unici leader effettivo della rosa ad oggi sembrano essere Walker e Reijnders. Al contrario Leao, Theo e Maignan hanno deluso e sembrerebbero essere già con la valigia in mano, inoltre la società avrebbe già trovato dei sostituti.

Viviano: “Nico Williams al Milan giocherebbe al posto di Leao”.

L’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, tra le altre, ha fatto un parallelo fra l’ala dell’Athletic Club e quella del Milan: “Un giocatore come Nico Williams credo giocherebbe al posto di Leao al Milan, è un calciatore diverso e lo puoi inserire molto di più. Leao ha un talento eccezionale ma è molto discontinuo sicuramente di più rispetto a Nico”.

