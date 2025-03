Sì allo scambio con Saelemaekers, ma non con Abraham: i dettagli dell’incredibile proposta avanzata alla Roma spiazzano tutti

Sì allo scambio con Saelemaekers, ma non con Abraham. L’incastro potrebbe portare a uno scambio davvero inimmaginabile.

Il Milan, dopo aver battuto il Como a San Siro, rivede dinanzi ai suoi occhi una possibilità concreta di rientrare nella lotta per la Champions League. È tutto molto complicato, considerando l’attuale nono posto, ma i punti che separano i rossoneri dal quarto posto sono appena 6, un divario che non sembra impossibile da colmare. Dal piazzamento finale dipenderà il futuro, con particolare attenzione a quel sogno di mercato che Maldini aveva in mente per il suo Milan. A giugno, questo sogno potrebbe finalmente diventare realtà, ma solo a determinate condizioni, che dipendono da un finale di stagione positivo.

La scelta su Saelemaekers

Il prossimo mercato si annuncia quanto mai decisivo, soprattutto perché non potrà essere sbagliato, per evitare il ripetersi di una stagione come questa, in cui la squadra è fuori dalla lotta per i vertici con troppo e colpevole anticipo. Tante le scelte da prendere e le questioni da risolvere, una su tutte senza dubbio Saelemaekers, che rappresenta una questione ancora aperta con la Roma. Il futuro dell’esterno belga potrebbe essere uno degli snodi principali, con il club che dovrà decidere se confermarlo o cederlo, anche in vista delle dinamiche di mercato e delle trattative in corso con il club giallorosso.

Sì allo scambio con Saelemaekers, ma non con Abraham

Saelemaekers sta senza dubbio vivendo una stagione esaltante, ricca di soddisfazioni nella Capitale, dove è diventato beniamino della tifoseria. Il giocatore è ancora legato al Milan, ma da quanto emerso, sarebbe ben lieto di proseguire la propria esperienza in giallorosso. Il Milan, dal canto suo, chiede tanto per liberarsene, soprattutto perché Abraham dovrebbe far rientro a Roma a fine stagione, nonostante la buona condizione mostrata nella partita contro il Como. A gennaio, Sky Sport aveva lanciato l’idea di uno scambio tra Saelemaekers e Soulè, un giocatore gradito dalla dirigenza milanista. L’argentino, inizialmente visto come un flop, ha trovato spazio negli ultimi due mesi e ha offerto buone prestazioni, con gol decisivi come quello di Empoli. Ranieri ha sempre dichiarato che Soulè sarà il futuro della Roma, ma per tenere Saelemaekers, i giallorossi potrebbero essere disposti a fare uno sforzo significativo.

