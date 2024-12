Dal possibile rinnovo all’addio al Milan. I rossoneri studiano le alternative, due profili top nel mirino per il futuro.

Nella casa rossonera serpeggiano voci di corridoio e tensioni legate al futuro di un rossonero di spicco, le cui trattative per il rinnovo del contratto sembrano navigare in acque turbolente. Con una scadenza fissata per il 2026 e nessun segnale di fumata bianca all’orizzonte, la dirigenza del Milan inizia seriamente a considerare l’opzione di mercato per sostituire rossonero.

Questa incertezza porta a delineare uno scenario in cui due nomi italiani emergono come possibili eredi della maglia da titolare del talento rossonero, due profili di lusso che potrebbero non solo non far rimpiangere il giocatore ma, al contempo portare in dote molta qualità.

Il dilemma del rinnovo

Da mesi il dibattito interno al Milan ruota attorno al suo possibile rinnovo di contratto , con la società pronta a offrire un ingaggio annuale molto importante per altri quattro anni. Tuttavia, nonostante queste cifre sostanziose, l’accordo non ha ancora trovato terreno fertile, lasciando presagire che le richieste dell’estremo difensore possano essere ancora più elevate. Un elemento di frizione che non sembra trovare soluzione e che proietta il rossonero verso l’addio, in un contesto in cui la sua aspirazione a competere ai massimi livelli europei potrebbe non collimare con gli attuali progetti sportivi del club milanese.

Caccia al successore

Forte della consapevolezza che il tempo stringe, e con il fantasma di un addio di Maignan che si fa sempre più concreto, il Milan – scrive Milanlive.it – ha avviato le proprie ricerche per individuare il portiere che potrebbe difendere i pali rossoneri nella prossima stagione. Due i nomi che emergono con prepotenza: Alex Meret del Napoli e Marco Carnesecchi dell’Atalanta, due giovani talenti del calcio italiano che rispecchiano le ambizioni future del club di Via Aldo Rossi. Entrambi i profili offrono caratteristiche promettenti: Meret, nonostante le critiche, ha dimostrato di poter eccellere sotto pressione, mentre Carnesecchi, considerato un predestinato, si distingue per il suo percorso in crescita costante e le sue doti eccezionali.

Mike Maignan

Ostacoli e opportunità

L’operazione di mercato che porterà al dopo Maignan non si prospetta semplice né economica. Per Meret, la sua esperienza e il suo ruolo attuale nel Napoli rappresentano fattori che potrebbero giocare a favore del Milan, rendendo forse più accessibile la trattativa rispetto a quella per Carnesecchi, gioiello dell’Atalanta, squadra nota per non cedere facilmente i propri migliori elementi. Inoltre, la dura negoziazione passata con Koopmeiners dimostra che trattare con i Percassi richiede pazienza e risorse. Nonostante ciò, la cessione di Maignan potrebbe fornire il capitale necessario ad affrontare questa sfida, segnando una nuova era tra i pali del Diavolo.

