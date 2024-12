Il rossonero si sta consacrando con Fonseca ma, dalle ultime indiscrezioni, è finito prepotentemente nel mirino bianconero.

Nell’orbita del mondo calcistico, le dinamiche del mercato giocano un ruolo fondamentale nel definire il corso delle carriere dei calciatori, configurandosi come momenti cruciali che possono sancire il passaggio da una squadra all’altra in cerca di nuove sfide professionali.

Un nome che sta emergendo con prepotenza nelle voci di mercato è quello della nuova stella di Fonseca, la cui prospettiva di futuro potrebbe essere sorprendentemente direzionata verso il top club bianconero.

Un mercato ricco di insidie e lo spauracchio bianconero

Il mercato di gennaio rischia seriamente di tingersi di giallo per il Milan. Oltre ai possibili arrivi, il Club di Via Aldo Rossi deve guardarsi le spalle da possibili “attacchi” ai propri gioielli. Uno in particolare sembra essere entrato tra le mira del top club bianconero che, dopo l’ultimo colpo effettuato dal Milan, punta al bis. Il giocatore diventato con Fonseca ormai inamovibile, rischia ora di essere l’oggetto del contendere di gennaio. Una situazione che non può far dormire sonni tranquilli al Club di Via Aldo Rossi.

L’ombra bianconera sul rossonero

Il Newcastle emerge come principale interessato per assicurarsi le prestazioni di Thiaw. Secondo fonti vicine al ‘The Athletic’, il club inglese è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo. Nonostante Marc Guehi del Crystal Palace sia il primo obiettivo del direttore sportivo Paul Mitchell, l’eventuale mancata disponibilità del difensore potrebbe spostare l’attenzione su alternative valide tra cui, appunto, Thiaw. Questo interesse non nasce improvvisamente; già nei mesi passati, si era diffusa la notizia del possibile trasferimento del tedesco verso il Newcastle, che ora sembra pronto a rinnovare il proprio intento. Al di là dell’interesse per Thiaw, il Newcastle ha dimostrato di avere un piano B delineato, contemplando altri profili quali Antonio Silva del Benfica e Edmond Tapsoba del Bayer Leverkusen. Questo approccio riflette una strategia di mercato flessibile e attenta, che non si concentra esclusivamente su un singolo giocatore, ma valuta diverse opzioni per potenziare la squadra in modo ottimale. Tuttavia, la possibile partenza di Thiaw dal Milan aggiunge un’interessante variabile all’equazione del calciomercato, confermando come il movimento dei giocatori tra i club sia una componente dinamica e in continua evoluzione.

Malick Thiaw

Una stagione di alti e bassi

Nonostante abbia dimostrato miglioramenti evidenti nelle sue ultime apparizioni sul campo, il percorso stagionale di Thiaw con il Milan non è stato privo di ostacoli. L’inizio di stagione ha visto il difensore tedesco faticare a trovare continuità di rendimento, tanto da essere scavalcato nella gerarchia di squadra da altri difensori. Tuttavia, l’allentatore Paulo Fonseca ha recentemente riacquistato fiducia in lui grazie alle sue solide prestazioni difensive. Questi sviluppi dimostrano la capacità di Thiaw di superare i momenti difficili, rispondendo sul campo con grinta e determinazione.

LEGGI ANCHE Dal rinnovo all’addio: il Milan valuta due alternative di lusso, ecco gli scenari che potrebbero cambiare il futuro

Leggi l’articolo completo Dalla “rinascita” al possibile addio: la stella di Fonseca nel mirino bianconero, assalto imminente, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG