Mancano poche settimane all’inizio del calciomercato invernale e i nomi accostati ai nerazzurri sono sempre più. Nel mondo del calcio, i talenti inaspettati emergono dalle più diverse latitudini, portando con sé storie di passione, resilienza e, talvolta, veri e propri romanzi sportivi. Uno di questi talenti si sta facendo strada nel panorama calcistico internazionale, provenendo direttamente dal cuore pulsante del Brasile, nazione nota per essere una fornace inesauribile di campioni. Nella leggenda Il giovane talento in questione è Luiz Henrique, attaccante esterno del Botafogo, squadra che ha scritto la storia aggiudicandosi per la prima volta la Copa Libertadores. Luiz Henrique ha contribuito in modo decisivo al trionfo con una rete nel match finale, svolto all’Estadio Monumental di Buenos Aires, che ha visto la sua squadra prevalere con il punteggio di 3-1. Nonostante abbia in precedenza tentato l’avventura europea con il Real Betis, dopo essere stato acquistato dalla Fluminense, è al […]

