L’iraniano è fermo ad una rete su rigore nel facile 4-0 alla Stella Rossa di più di due mesi fa. Ancora nulla su azione ed ora arriva la dura trasferta di Leverkusen. Inzaghi si fiderà ancora In queste prime battute della stagione calcistica, l’Inter mostra una strategia variegata ed una rosa competitiva, pronta a rispondere alle diverse esigenze che campionato e competizioni europee presentano. Tra le new entry dell’estate, un nome ha catalizzato l’attenzione: Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, sbarcato a Milano dopo essersi fatto un nome al Porto, si trova ora al centro di una sfida personale contro il tempo e le aspettative, in una zon del campo dove la concorrenza è serrata e ogni minuto in campo pesa come un macigno. Un inizio luminoso Taremi ha debuttato con la maglia nerazzurra mostrando sprazzi del suo talento, soprattutto nella partita di Champions League contro la Stella Rossa, dove ha messo […]

