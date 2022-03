Arrivano notizie quasi sconcertanti dalla stampa francese che evidenziano la scarsa professionalità dell’asso brasiliano Neymar.

L’attaccante del Paris Saint Germain Neymar Junior è entrato nell’occhio della critica dei giornali sportivi francesi, specie dopo l’eliminazione dei parigini dalla Champions League. In particolare il giornalista Daniel Riolo di RMC Sport ritiene che il brasiliano non sia molto professionale, eufemismo, di questi tempi.

Pallone Champions League

L’ex Barcellona secondo il collega giunge agli allenamenti in pessime condizioni, addirittura al limite dell’ubriachezza e si allena molto male. Si dice anche che il brasiliano abbia rotto completamente con la dirigenza e con tutto il club e che nutra addirittura sentimenti di “vendetta”. Ecco perché converrebbe al Paris Saint Germain vendere il giocatore anche a costo di rimetterci, anche molto, economicamente; Neymar potrebbe rovinare e spaccare sempre più lo spogliatoio che in realtà viene già descritto come una polveriera dopo il 3-1 di Madrid.

