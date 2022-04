Il tecnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino rivendica la durata del suo contratto nonostante le voci sempre più forti che lo vedono silurato a fine stagione.

Il Paris Saint Germain stasera potrebbe laurearsi campione di Francia ma questo probabilmente non basterà a Mauricio Pochettino per salvare la panchina. L’argentino non sembra curarsene più di tanto e rilancia in conferenza stampa.

Gianluigi Donnarumma

“Io ho ancora intatta la voglia di rivincita in Champions League. Quando avremo conquistato il titolo, spero già domani, sarà il momento di sedersi tutti insieme per disegnare il futuro della squadra. Ho ancora un anno di contratto, quindi non è una semplice questione di volontà, ma contrattuale. Io voglio la rivincita in Champions League. Sul dualismo dei portieri, l’allenatore avvisa Donnarumma autore di qualche errore di troppo: “Sta tornando Navas“.

