Il portiere del Paris Saint Germain Keylor Navas ha detto di non sentirsi a suo agio in continuo ballottaggio per il posto da titolare.

In un Paris Saint Germain vicinissimo a vincere il campionato francese ci sono diversi problemi di spogliatoio. Da non trascurare anche la situazione che riguarda i due portieri che vivono di fatto un’alternanza perenne: ne ha parlato Keylor Navas dopo la gara vinta ieri.

Gianluigi Donnarumma

“È necessario considerare molte cose. Ho un buon rapporto con Donnarumma, ma voglio sempre giocare, voglio stare in campo in tutte le partite. E alla fine, una situazione come quella di quest’anno, non posso pensare di viverla ancora. Sicuramente bisogna pensare al futuro. La mia famiglia si trova molto bene a Parigi, è contenta di vivere in questa città, così come lo sono io. Mi sento ben voluto, vedremo che succederà”.

